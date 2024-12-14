Valizinde ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışan yolcu Ercan Havaalanı’nda tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam Ercan’daki polis denetiminde Narkotik Dedektör köpeği KKTC’ye giriş yapan C.P.’nin (K-28) tasarrufundaki valize tepki verdi. Valizde aramada yaklaşık 100 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulurken söz konusu şahıs da tutuklandı.

Öte yandan dün Metehan Kara Geçiş Kapısını kullanarak KKTC’den çıkış yapacak A.O.O.’nun (K-22) başkası adına düzenlenen sahte pasaportla 21 Mart’ta Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de, polis dün şüpheli gördüğü H.A.’nın (E-22) sırt çantasında yaptığı aramada ülkeye ithali yasak 10 elektronik nargileyi buldu. Söz konusu şahsa gümrüksüz olarak tasarruf edilen nargilelerle ilgili Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesildi.