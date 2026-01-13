Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken bir kişinin üzerinde 2 gram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Ercan Havalimanı’ndan dün saat 18.00 sıralarında yurt dışına çıkarken şüpheli hareketleri sonucu polis tarafından aranan E.J.D.'nin (E-37) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker, öğütücü ve elektronik sigara bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

-Gazimağusa’da uyuşturucu madde ve eski eser tasarrufu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün akşam saat 20.00 sıralarında, T.Ö.’nün (E-48) ikametgâhında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları ile eski eser niteliğinde olduğuna inanılan toplam beş adet yüzük bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.