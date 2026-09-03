Başbakan Ünal Üstel’in Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Erıklı’yı görevden aldığına ilişkin açıklamasının ardından, ilgili yazı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da imzalanarak resmi gazetede yayınlandı.

Başbakan Ünal Üstel, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada “Yürütmenin başı olarak görevim, soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması için gerekli bütün idari tedbirleri almaktır” diyerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldığını duyurmuştu.

Erhan Arıklı’nın Genel Başkanı olduğu, koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi de (YDP) bu kararın ardından toplanarak hükümetten çekilme kararı almıştı.