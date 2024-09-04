Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) Yapısal Reform Destek Ofisi yetkililerini kabul ederek verimli bir görüş alışverişinde bulundu. Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros katılırken, AB Yapısal Reform Destek Müdürü Giulia Bertezzola ve Kıbrıs Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas katıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs Sorununa ilişkin gelişmelere, mülkiyet, turizm ve AB-Kıbrıs Türk Toplumu ilişkilerine dair istişarelerde bulunuldu.

Editör: Kıbrıs Genç Tv