Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu adına açıklama yapan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Basın-Sen’in “ajansta boşalan iki amirlik pozisyonunun, emekliliklerine 3-4 ay kalan iki personeli sınavsız bir biçimde görevlendirmek suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından keyfi şekilde doldurulduğu” iddiasının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Kararın Temmuz ayında, cumhurbaşkanlığı temsilcileri, hükümet temsilcileri, muhalefet temsilcisi, en yetkili sendika KTAMS temsilcisi, Gazeteciler Birliği temsilcisi ile TAK ve BRT müdürlerinin bulunduğunu Yönetim Kurulu toplantısında “oy birliğiyle” alındığını aktaran Gürdallı, tüm kesimleri töhmet altına bırakan bu iddianın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ajansın faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesinin ve bu yönde gereken adımların atılmasının Yönetim Kurulu’nun görevi olduğunu vurgulayan Gürdallı, kurumun sevk ve idaresinde sorumluluk alan Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı’nı oluşturan üç amirlikten ikisinin, emekli olan personel nedeniyle boşaldığını hatırlattı. Gürdallı, bu nedenle “en eski kıdeme ve en başarılı performansa sahip” iki personele vekalet verildiğini kaydetti. Gürdallı, “performans ve kıdem” açısından sözkonusu iki personelle eşit durumda olan başka bir aday olmadığını da vurguladı.

Gürdallı, kararın bu kişilerin emekliliğine 3-4 ay kala alındığı iddiasının da doğru olmadığını, kararın alınmasının üzerinden halihazırda 3 ay geçtiğini ve bu kişilerin henüz emeklilik dilekçesi bile vermediğini de aktardı.

Gürdallı, biri 30 diğeri 27 yıldır ajansta görev yapan iki personelin zorunlu emekliliğe 4-5 yıl daha süreleri olduğunu, ne zaman emekli olacakları konusunun ise kendi inisiyatiflerinde bulunduğunu bildirdi.

TAK Yönetim Kurulu’nun yasanın kendine tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Gürdallı, gece gündüz, mesai kavramı gözetmeden görev yapan iki personelle ilgili alınan kararın ajans genelinde çalışanlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Gürdallı, herkesin TAK personeliyle görüşerek bunu bizzat görebileceğini söyledi.

Basın-Sen açıklamasında asılsız olan bir diğer iddianın da görevlendirmelerin iki personelin maaşlarına ve emekli ikramiyelerine ciddi bir artış olarak yansıyacağı konusu olduğunu söyleyen Gürdallı, böyle olmadığını yüz yüze görüşmede Basın-Sen yetkililerine de aktardığını bildirdi.

Gürdallı, “Geçmişte de sınav sonuçlarına göre değil, tamamen kurum içerisinde yerleşik feodal ilişkiler üzerinden atama ve görevlendirmeleriyle gündeme gelen TAK Yönetim Kurulu ve TAK Müdürü” ifadelerinin kendisine, tüm Yönetim Kurulu üyelerine ve münhal ile terfi sınavlarında gösterdikleri başarıyla hak kazanan, aralarında Basın-Sen üyelerinin de bulunduğu onlarca çalışana büyük bir hakaret olduğunu ifade etti.

Gürdallı, “Yüz yüze yapılan görüşmede kendilerinin de birlikte çalıştığı çok başarılı gazetecilerin, Yönetim Kurulu’nun uyguladığı sınav sistemiyle liyakata dayalı bir şekilde işe alındığını, bu kişilerin liyakat gözetilerek işe alınmasının Ajans için de büyük kazanç olduğunu söyleyen Basın-Sen yetkililerinin yazılı açıklamada farklı ifadeler kullanması manidardır” dedi.

TAK Yönetim Kurulu’nun münhal ve terfi sürecinde son derece şeffaf, adil ve yasalara uygun davrandığını vurgulayan Gürdallı, yazılı sınavların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapıldığını, sözlü mülakatlarda ise ses kaydı alındığını hatırlatarak, sınavlara itiraz ve sürecin mahkemeye götürülmesi adımlarının açık olduğunu belirtti.

Gürdallı, farklı kesimlerin temsil edildiği ve örnek bir yapıda olan TAK Yönetim Kurulu’nun bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da kimin hangi sendika üyesi olduğuna değil, liyakata ve performansa bakarak, adil, şeffaf ve yasalara uygun şekilde karar vereceğini de vurguladı.