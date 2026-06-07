Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla düzenlediği 12'nci Dünya Çocuk Şenliği'ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cihangir Stadı’nda düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte, çocukların çeşitli sahne performansları yer aldı.
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Çeşitli çocuk aktivitelerine de ev sahipliği yapan etkinlikte Cumhurbaşkanı Erhürman çocuklarla bir araya geldi.