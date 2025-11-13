Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara temasları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı.

Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’a ait makam aracının süvariler tarafından Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede karşılanması ve protokol kapısına kadar eşlik edilmesiyle başladı.

Ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erhürman ve Erdoğan’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı.

Erhürman, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz veren cumhurbaşkanları daha sonra görüşmeye geçti.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.



Cumhurbaşkanlarının toplantılarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı yapılması bekleniyor.