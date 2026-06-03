Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun kendisine yönelik yaptığı son açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, Ertuğruloğlu’nun yeniden kendisine yönelik açıklama yaptığını belirtti.

“YANIT VERMEM YA DA YORUM YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Erhürman paylaşımında, 17 Mart tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Bu noktadan sonra, Sn. Tahsin Ertuğruloğlu'nun söylediği herhangi bir şeye yanıt vermem veya onunla ilgili yorum yapmam söz konusu değil” ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bugün de aynı noktada olduğunu belirterek, Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına yanıt vermeyeceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sn. Tahsin Ertuğruloğlu yine bana yönelik bir açıklama yapmış.

En son 17 Mart tarihinde şöyle bir açıklamaya yapmıştım: 'Bu noktadan sonra, Sn. Tahsin Ertuğruloğlu'nun söylediği herhangi bir şeye yanıt vermem veya onunla ilgili yorum yapmam söz konusu değil'!

Aynı noktadayım!"