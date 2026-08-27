Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Maria Angela Holguin'in Eylül'ün ilk haftasının sonunda adaya gelmesinin beklendiğini, daha önce yaptığı öneri doğrultusunda Hristodulidis ile, haftada bir buluşma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün gerçekleştirilen liderler görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Bugünkü görüşmenin, son günlerde yaşanan olumsuz gelişmelerin gölgesinde gerçekleştiğini kaydeden Erhürman, görüşmenin başlangıcında, bu konulardaki düşüncelerini ve yaşanan bu gelişmelerin Genel Sekreter tarafından önemi vurgulanan, Sn. Holguin tarafından da 5+1 toplantısının gerçekleşmesinin "olmazsa olmaz"ı olarak altı çizilen güven yaratıcı önlemlerin temel mantığına ters düştüğünü, güveni artırmak yerine daha da zedelediğini belirttiklerini ifade etti.

Erhürman, “Güven yaratıcı önlemler konusunda, Sn. Genel Sekreter'in sıraladığı konulardan, mayınların temizlenmesi, yeni geçiş noktaları, karma evliliklerden doğan çocuklarımızın vatandaşlık hakları, spora ilişkin konular, düzensiz göç ve afetlerle mücadele alanlarında ortak mekanizmaların kurulması konularında ilerleme sağlamaya hazır olduğumuzu belirttik.” dedi.

Erhürman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Metodoloji konusunda, özellikle siyasi eşitliğin içeriği ile birlikte Kıbrıs sorununun özünü oluşturduğunu, bu konunun başka konularla ‘al-ver’e tabi tutulmasının düşünülemeyeceğini, o nedenle bu konuda netleşme olmadıkça, ‘yakınlaşmalar’ dahil metodolojinin geri kalan kısımları ve esasa ilişkin konularda ilerleme sağlanmasının mümkün olmadığını anlattık.

Görüşme sonucunda, daha önce yaptığımız öneri doğrultusunda haftada bir buluşma konusunda anlaştık. Sn. Holguin'in Eylül ayının ilk haftasının sonunda adaya gelmesi bekleniyor.

Biz, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda iyi niyetle çalışmaya, süreç içerisinde yaşanan olumsuz gelişmeler, bunların süreç açısından arz ettiği riskler ve samimiyet testleri konusundaki düşüncelerimizi doğrudan muhatabımıza söylemeye devam edeceğiz. Masa, görüşme masası ve söz göze söylenir..."