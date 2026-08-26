Başbakan Ünal Üstel, Rum tarafının Barcelona Academy’nin KKTC’de gerçekleştirmeyi planladığı organizasyonu engellemeye yönelik girişimleri ile QS Dünya Üniversite Sıralaması’nda KKTC’den üç üniversitenin “Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs” ifadesiyle yer almasına yönelik tepkilerini değerlendirdi.

“Sporda çocuklarımızı, eğitimde üniversitelerimizi hedef alan bir anlayışla nasıl güven yaratacağız?” diye soran Üstel, böyle bir zihniyetle anlaşma olamayacağını vurguladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üstel, Rum tarafının son günlerde Kıbrıs Türk halkına yönelik sergilediği tahammülsüzlüğü ibretle izlediğini belirtti.

Bir taraftan Barcelona Academy’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çocuklar ve gençlerle buluşmasını engellemek için uluslararası düzeyde girişimler yapıldığını, diğer taraftan ise Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin QS Dünya Üniversite Sıralaması’nda “Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs” olarak yer almasının hazmedilemediğini kaydeden Üstel, Rum tarafındaki aşırı sağcı ELAM’ın “Kuzey Kıbrıs diye bir yer yoktur” diyerek KKTC üniversitelerinin listeden çıkarılmasını istediğini ve Rum Dışişleri ve Eğitim Bakanlıklarını harekete geçmeye çağırdığına işaret etti.

- “Böyle bir zihniyetle anlaşma hiç olmaz”

Üstel, Rum liderliğine “Çocuklarımızın futbol oynamasına tahammülünüz yok. Gençlerimizin dünyayla buluşmasına tahammülünüz yok. Üniversitelerimizin uluslararası başarılarına tahammülünüz yok. ‘Kuzey Kıbrıs’ adının dünyada görünmesine tahammülünüz yok. Peki Kıbrıs Türk halkının nesine tahammülünüz var?” sorusunu yöneltti.

Rum yönetimini bir taraftan “çözüm”, “uzlaşma”, “diyalog” ve “güven yaratıcı önlemler”den bahsederken diğer taraftan Kıbrıs Türk halkının sporundan eğitimine, kültüründen ekonomisine kadar dünyayla kurduğu her teması engellemeye çalışmakla suçlayan Üstel, “Böyle güven yaratılmaz. Böyle uzlaşma olmaz. Böyle bir zihniyetle anlaşma hiç olmaz.” dedi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının varlığını inkâr ederek güven yaratamayacağını, çocukların dünyayla buluşmasını engelleyerek iki halkı yakınlaştıramayacağını ve üniversitelerin adını uluslararası listelerden sildirmeye çalışırken iş birliğinden ve ortak gelecekten söz edemeyeceğini vurgulayan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barcelona konusunda ortaya konulan tavır ile üniversitelerimize yönelik saldırı aynı zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet, Kıbrıs Türk halkını dünyadan koparmayı, görünmez kılmayı ve bu adada yalnızca Rumların söz sahibi olduğu izlenimini yaratmayı hedeflemektedir.

Artık herkes şunu anlamalıdır. Kıbrıs Türk halkı bu adada vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Devletimiz, kurumlarımız, üniversitelerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz vardır. Bizim bu topraklarda eşit, özgür ve güven içinde yaşama hakkımız vardır.

Rum liderliği gerçekten Kıbrıs’ta güven ortamı oluşturmak ve iki taraf arasında yeni bir dönem başlatmak istiyorsa önce Kıbrıs Türk halkını yok sayan, gençlerimizi dünyadan koparmaya çalışan ve her uluslararası temasımızı engellemeyi amaçlayan bu çağ dışı siyasetten vazgeçmelidir.

Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşması kimsenin iznine tabi değildir. Biz çocuklarımızın önünü açmaya, gençlerimizi dünyayla buluşturmaya, üniversitelerimizi daha ileriye taşımaya ve devletimizin uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs’ta güvenin yolu Kıbrıs Türk halkını yok saymaktan değil, onun haklarına, egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne saygı göstermekten geçmektedir.”