Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslar gerçekleştiren AfD (Almanya için Alternatif) partisi milletvekili Maximilian Krah'ı kabul etti.

YDP’den verilen bilgiye göre, kabulde Kıbrıs sorunu ve bölgedeki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabule, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy ve Arıklı’nın danışmanlarından Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ile Prof. Dr. Mehmet Hasgüler de katıldı.

-Arıklı

Kabulde konuşan Arıklı, Alman Milletvekili Krah’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çeşitli alanlarda sesimizin kısıldığı bu dönemde bizi dinlemek için ülkemize gelmeniz çok önemli ve değerlidir” dedi.

Arıklı, Kıbrıs Rum tarafının sadece siyaset ve ticarette değil, spor ve kültürel alanlarda da KKTC’nin dünyaya açılmasının önüne sürekli engeller koyduğunu belirterek, “Bizleri parti genel merkezimizde ziyaret edip görüşlerimizi dinlediği için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

-Krah

Krah ise Kıbrıs sorununun uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının barış ve iş birliği açısından fırsat oluşturduğunu söyledi. “Kıbrıs sorununun neden çözümsüz kaldığını öğrenmek için buradayım” diyen Krah, ülkesine Kıbrıs sorunu hakkında daha fazla bilgi ile döneceğini ifade etti.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegre edilmesi taraftarı olduğunu kaydeden Alman milletvekili, Kıbrıs sorununun çözümünün buna yardımcı olacağını ancak bunun için de çözümü engelleyen taraf için birtakım sonuçlar olması gerektiğinin altını çizdi.