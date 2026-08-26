Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler’den (BM) açıklama geldi. Görüşmede, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yönelik temasların yoğunlaştırılması ve liderlerin haftada bir kez bir araya gelmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

BM himayesinde ve BM Koruma Alanı içerisinde gerçekleştirilen görüşmenin yapıcı geçtiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a gerçekleştirdiği son ziyarette ortaya koyduğu yol haritası doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdiği kaydedildi.

Erhürman ve Hristodulidis, Guterres’in Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yönelik çabalarına verdiği sürekli destek ve bağlılığından duydukları takdiri yeniden teyit etti.

Liderler ayrıca, Guterres’in ziyareti sırasında belirlenen yol haritası doğrultusunda ilerleme sağlanması amacıyla görüşmeleri yoğunlaştırma konusunda mutabakata vardı. Bu kapsamda liderlerin haftada bir kez, şartların gerektirmesi halinde ise daha sık bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Öte yandan liderler, Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi’nin üyelerinin yarın açıklanması konusunda da uzlaştı