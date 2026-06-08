Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açıklama yapmazken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar bir takım açıklamalarda bulundu.

HOLGUİN: 5+1 İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ

Holguin, yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider ile sabahki görüşmesinin ardından söylediklerini yineleyerek, 5+1 formatında genişletilmiş bir uluslararası toplantı için hazırlık yaptıklarını kaydetti. Holguin söz konusu toplantının Temmuz ya da Ağustos ayında gerçekleştirileceğini de ifade etti.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in 5+1 konferansında resmi müzakere sürecinin başlayacağının anons edilebileceğine dair açıklamasına ilişkin soruya karşılık Holguin, “Bunu söylemek için henüz erken” dedi.

14 Haziran’a kadar adada temaslarda bulunacak olan Holguín’in, hafta içerisinde liderlerle yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor.

Holguín, Kıbrıs’taki temaslarının ardından Ankara ve Atina’ya geçecek.