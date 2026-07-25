Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kumyalı’da siloda yaşanan olayla ilgili, “Bu trajik olayın iş sağlığı ve güvenliği boyutu da dahil olmak üzere tüm yönleriyle, şeffaf ve hızlı bir şekilde aydınlatılması, bir daha böyle acıların yaşanmaması için elzemdir” dedi.

İncirli, yayımladığı taziye mesajında, “Kumyalı'da Toprak Ürünleri Kurumu silosunda yaşanan çökme sonucu ağır yaralanan Lokman Hacıhasanoğlu'nun hayatını kaybetmesi hepimizi derinden sarsmış ve üzmüştür.” ifadelerini kullandı.

Hacıhasanoğlu’nun kederli ailesine, tüm sevenlerine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileyen İncirli, arama-kurtarma ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

İncirli, “Bu trajik olayın iş sağlığı ve güvenliği boyutu da dahil olmak üzere tüm yönleriyle, şeffaf ve hızlı bir şekilde aydınlatılması, bir daha böyle acıların yaşanmaması için elzemdir. İnsan yaşamı her şeyin üstündedir.” ifadelerini kullandı.