Birleşmiş Milletler himayesinde ve Avrupa Birliği’nin davetlisi olarak Brüksel’e çalışma ziyareti gerçekleştiren Gençlik Teknik Komitesi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Komisyonu temsilcileri ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Ángela Holguín ile görüştü.



Komite üyeleri temaslarda iki toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve güven artırıcı adımların yanı sıra karma evliliklerden kaynaklanan mağduriyetler, sporda yaşanan izolasyon ve Kıbrıslı Türklerin AB haklarından yararlanamaması gibi gençlerin karşılaştığı sorunları gündeme taşıdı.