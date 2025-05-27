Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Wouter Plomp’u ve Yardımcısı Fieke Huisman’ı, Parti Genel Merkezi’nde kabul etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

Görüşmede, Kıbrıs barış tesisi sürecindeki çıkmazın aşılmasıyla ilgili çabalar çerçevesinde CTP’nin konuya dair görüş ve pozisyonu aktarıldı. Görüşmede ayrıca mülkiyet konusu, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili gelişmeler ve AB ile ilişkiler ele alındı.