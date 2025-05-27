Cumhuriyet Meclisi’nde, bazı komitelerin Genel Kurul sürerken çalışmalarına devam etmesine olanak sağlayan tezkereler onaylandı.

ilk önce, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Genel Kurul sürerken çalışmalarına devam etmesine olanak sağlayan tezkere, milletvekillerinin onayına sunuldu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

-Şahali

Oylama öncesinde söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Başkan Vekili de olduğu komitenin toplantı çağrılarına işaret ederek, toplantı saatlerine ve konularına dair herhangi bir istişareleri olmadığını söyledi.

“Komiteler hükümet tarafından baskı altına alındı” diyen Şahali, Meclis içtüzüğüne uygun hareket edilmesini istedi.

Yasaların mutabakatla sonuçlanmasını istediklerini, oy birliğiyle geçen yasa ve oy birliğiyle kabul edilen kararlar olduğunu ifade eden Şahali, bu tutuma nezaketle yanıt verilmediğini savundu.

Şahali, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Meclis’i ziyaretinden haberdar olmadıklarını belirtti.

- Canaltay

Erkut Şahali’den sonra söz alan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, çok yoğun bir çalışma temposunda olduklarını, meclisin kapanmasına 3-4 birleşim kaldığını kaydetti. Bu yoğun tempoda zaman zaman bazı aksaklıklar olabileceğini belirten Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Meclis’i ziyaretinden kendilerinin de haberi olmadığını ifade etti.

-Atun

UBP Başkan Vekili Sunat Atun, Meclis’in teamüllerine uyum gösterdiklerini kaydederek, bu meselelerin komitedeki toplantılarda görüşülmesi gerektiğini, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde böyle yapıldığını belirtti.

Atun, her yıl Meclis’in kapanmasına yakın dönemde komitelerdeki çalışmaların süratlendiğini kaydederek, 4 birleşim sonra Meclisin çalışmalarına ara vereceğini anımsattı.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olduğunu, konferans öncesinde Şimşek’in Meclise nezaket ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.

Öztürklerin konuşmasından sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin de Genel Kurul yapılırken çalışmalarına devam edebilmesiyle ilgili tezkere oylandı. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.