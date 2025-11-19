Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yarın ilk kez bir araya geliyor.

Erhürman ile Hristodulidis arasında gerçekleşecek tanışma toplantısı niteliğindeki ilk görüşme saat 09.30’da BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, “Çözüm atmosferine sahip olduğumuzu söylemek fazla iyimserlik olur. Bu atmosferi yaratmanın liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.