Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor.

Bugünkü toplantı saat 10.13’te başladı. Komitede ilk olarak 1 milyar 281 milyon 517 bin TL’lik Mahkemeler bütçesi ele alınıyor.

Komitenin gündeminde ayrıca, 1 milyar 663 milyon 958 bin TL'lik Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığa bağlı 213 milyon 522 bin TL’lik Türk Ajansı Kıbrıs ve 581 milyon 609 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı 273 Milyon 776 bin TL’lik Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ve 26 Milyon 343 bin TL’lik Rekabet Kurulu bütçeleri bulunuyor.