Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler’i kabul etti. Toplantıda CTP heyetinden Genel Sekreter Asım Akansoy ve MYK Üyeleri Filiz Besim, Doğuş Derya, Birol Karaman hazır bulunurken, TDP heyetinde ise Genel Sekreter Nevzat Özkunt, MYK Üyeleri Güner Ersen, İlke Davulcu, Hasan Umur, Evrim Hınçal hazır bulundu. Toplantıda Meclis Başkanlığı Krizi ve Erken Seçim konuları ele alınırken, memleketin içinde bulunduğu durumla ilgili de görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv