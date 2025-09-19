Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Karşıyaka’da gerçekleştirilen etkinlikte bölge halkıyla bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman ,etkinliğin ardından bazı bölge muhtarları ve azalarıyla da toplantı gerçekleştirdi.

Halk buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Halk kararını verdi. Artık bizi bölerek yönetemeyecekler. Onlar parçalamaya çalışacak, biz bütünleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız bir makamdır ama onun tarafı adalet ve eşitliktir.” dedi.

Erhürman’a Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

- “Yaratılan enkazı sırtlamaya ve güzel günlerin yolunu açmaya hazırlanıyoruz”

Buluşmada konuşan Tufan Erhürman, “Beş yılda yaratılan bir enkaz var. Hep birlikte o enkazı sırtlamaya ve çocuklarımız için çok daha güzel günlerin yolunu açmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

KKTC’nin tanınmamış bir devlet olduğunu, bu nedenle cumhurbaşkanlığının öneminin diğer ülkelerden çok daha fazla olduğunu söyleyen Erhürman, “Bizde cumhurbaşkanlığı, aynı zamanda toplum liderliği olarak kabul ediliyor. Bizim açımızdan cumhurbaşkanlığı bir ‘tören paşası’ değildir; merkezi yapıda uluslararası alana açılan tek siyasi penceredir.” diye konuştu.

Geçmiş dört cumhurbaşkanının ortak özellikleri olduğuna işaret eden Erhürman, “Hiçbir cumhurbaşkanlığı dönemi, hiçbir beş yıl, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için müzakere yapılmayan bir dönem olarak yaşanmadı. Masanın hiç kurulmadığı bir beş yılı geride bıraktık. Sıfır Güven Yaratıcı Önlem’in olduğu bir beş yıl yaşadık.” dedi.

Metehan’daki geçişlerle ilgili bile görüşme yapılmadığını söyleyenErhürman, ilk kez bir cumhurbaşkanlığı döneminde yeni geçiş noktasının açılmadığını dile getirdi.

- “19 Ekim’den sonra bu ülkeye ciddiyet gelecek”

Son beş yılda, dünyada Kıbrıs Türk halkının "biraz daha görünmez kılındığını" söyleyen Erhürman, “Güney Kıbrıs anlaşmalar yaptı; Filistin’de çocukları katleden İsrail ile bile anlaşmalar imzaladı. Biz ise hakkımızdan eminiz. Bu ülkenin statüsü bize şunu söylüyor: Biz bu ülkedeki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz. Bizim irademiz olmaksızın karar alınamaz. Garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin de iradesi olmaksızın karar alınamaz. Her platformda devrede olmak gerekiyor.” dedi.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin pazarlık konusu yapılamayacağını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Süreç takvimli olmalıdır. Zaten üzerinde anlaşılmış konular vardır; bunlar yeniden baştan alınmayacak, teyit edilecektir. Bütün bunlara rağmen masadan kaçarsan bileceksin ki bugünkü statüye geri dönülmeyecek. Bunlar benim ön şartlarım değil; hepsi BM tarafından sıralanmış ilkelerdir. Çözümün modeli de bellidir. Ersin Bey’in ne söylediğini anlamıyoruz. Biz, iki eşit kurucu devleti olan, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyondan bahsediyoruz.”

“Benim size taahhüdüm var: 19 Ekim’den sonra bu ülkeye ciddiyet gelecek. Cumhurbaşkanı müzakerecilik yapmıyor, haklarımızı talep etmek için uluslararası toplumla girişimlerde bulunmuyor, içeride de bir şey yapmıyor.” ifadelerini kullanan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını söyledi.

- “Halk kararını verdi: Artık bizi bölerek yönetemeyecekler”

Tufan Erhürman, halkın kararını verdiğini söyleyerek, "Artık bizi bölerek yönetemeyecekler. Onlar parçalamaya çalışacak, biz bütünleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız bir makamdır ama onun tarafı adalet ve eşitliktir.” dedi.

Erhürman, “Her bireyin sesini özgürce duyurduğu, halkın sözünün siyaseti belirlediği bir yönetim için söz veriyoruz.” dedi ve demokrasinin, halkın iradesi olduğuna işaret etti.

“Demokrasi, halkın, halk için, halk tarafından yönetilmesidir.” diye konuşan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, bir kişinin ve onun etrafından toplaşmış olan üç-beş insanın köşkü ya da sarayı değil, bu halkın evidir. Cumhurbaşkanlığı bu halk için çalışacak, hangi siyasi görüşte olursa olsun bu halkın yetişmiş tüm yurttaşlarıyla birlikte yönetecektir.” dedi ve Cumhurbaşkanlığının, Kıbrıs Türk halkının evi olacağını vurguladı.

- Çeler: “Cumhurbaşkanlığının devlet ciddiyeti gerektiren bir makamdır”

Ziyarette konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Bizlerin farklı siyasi parti görüşleri olabilir. Ancak bu ülkenin geleceği için Tufan Erhürman’ı destekliyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığının devlet ciddiyeti gerektiren bir makam olduğunu vurgulayan Çeler, Erhürman’ın Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil edecek bir lider olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığında tarafsızlığın önemine işaret eden Çeler, “Doğru, temiz ve şeffaf bir temsiliyet istiyoruz. İşte bu nedenle tercihimiz Tufan Erhürman’dır.” diye konuştu. Zeki Çeler, bu seçimin parti seçimi olmadığını söyleyerek Erhürman’a olan desteklerini yineledi.

Etkinlikte konuşan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da, çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, “Kıbrıs Türk halkı hak ettiği lidere 19 Ekim’de kavuşacak.” dedi.

Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi de ülkenin her yerini dolaşmaya, insanlarla vizyonlarını paylaşmaya devam ettiklerini kaydetti.