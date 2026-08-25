Gelişmeler ve Yeni Madde Kullanımı Eğilimleri” başlıklı sunumunda yeni uyuşturucu türlerindeki gelişmeleri aktarırken, Dr. Michael L. Smith ise “Yeni Opioidler” başlıklı sunumunda küresel opioid kullanımına ilişkin güncel bilimsel değerlendirmelerde bulundu. Dr. Zafer Bekiroğulları da ESPAD araştırmasının KKTC sonuçlarını ve istatistiksel bulgularını katılımcılarla paylaştı.

Panelin soru-cevap ve değerlendirme bölümünde, elde edilen veriler doğrultusunda KKTC’de uygulanabilecek önleme ve mücadele politikaları ele alındı.

Komisyonun 2027 planlamasında ESPAD araştırmasının yeniden uygulanması, davranışsal bağımlılıklar konusunda ulusal tarama yapılması ve 1191 ile Bibapsoft verilerini kullanacak anonim dijital erken uyarı sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

TEYFİDE TECEL HATİPOĞLU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, ESPAD araştırmasının hazırlanması ve panelin gerçekleştirilmesi sürecinde yaklaşık bir yıllık yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, elde edilen bilimsel verilerin KKTC’de gelecekte uygulanacak önleyici stratejilere önemli bir rehber oluşturacağını ifade etti.

Hatipoğlu, araştırmaya ve panele katkı koyan Dr. Zafer Bekiroğulları, Prof. Dr. Marilyn A. Huestis, Dr. Michael L. Smith ve Komisyon çalışanlarının yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilere teşekkür etti.