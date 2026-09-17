Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, akaryakıt fiyatlarındaki düzenlemenin kar amaçlı değil, tedarik sürekliliğinin devam edebilmesi adına kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi adına çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Taçoy, akaryakıt fiyatlarında yapılan son düzenlemeye ilişkin açıklamasında, enerji fiyatlarının tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de en çok tartışılan konulardan biri olmasının dünyada yaşanan gelişmelerin KKTC’yi de doğrudan etkilediğinin en somut örneği olduğuna işaret etti. Taçoy, özellikle de akaryakıt tedarik zincirinin durma noktasına gelmesi sonrasında yaşanan aksaklıkların fiyatları doğrudan etkilediğini söyledi.

Brent petrolün kontrolsüz ve tahmin edilemez şekilde artan varil fiyatlarının dünya piyasasındaki fiyatların yükselme eğilimini hızlandırdığını ifade eden Taçoy, “Durum böyleyken akaryakıtı diğer birçok ülke gibi ithal etmekte olan ülkemizde de fiyatların yukarıya doğru hareketlenmesi kaçınılmaz bir durumdur” dedi.

Son dönemde yaşanan artışların kaçınılmaz olduğunu, özellikle de tedarik sürecinin kopmaması ve ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması adına ne kadar gerekli olduğunun da gözden kaçırılmaması gerektiğinin altını çizen Taçoy, son dönemdeki tüm artışlara rağmen, KKTC’deki akaryakıt fiyatlarının hala hem Güney Kıbrıs hem de Türkiye’den çok daha ucuz seyrettiğini anımsattı.

Taçoy, “Ülkemizde son düzenlemeyle 77 TL olan 95 oktan benzinin Güney Kıbrıs’ta 93 TL, Türkiye’de de 81 TL olduğunu, aynı şekilde yine son düzenlemeyle ülkemizde 76 TL olan Eurodizelin Güney Kıbrıs’ta 108 TL, Türkiye’de ise 96 TL olarak satılmakta olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekmektedir” dedi.

Bakanlık olarak bu durumun devamı adına, mümkün olan en ucuz fiyatın uygulanabilmesi için gereken tüm çalışmaları eksiksiz sürdürdüklerini belirten Taçoy, bu maksatla gelir getiren vergi kaleminin sıfırlandığını ve akaryakıt fiyatlarının belli oranda kalmasının sağlandığını kaydetti.

Vergi ve fonlarda gidilen sıfırlama ile devletin birçok gelirinden feragat ettiğini, böylelikle vatandaşın yükünün hafifletilmesinin hedeflendiğini dile getiren Taçoy, “Buna göre akaryakıttan KDV, Belediye Tartı Ücreti, Rıhtım Harcı, Gümrük Vergisi, Turizm Teşvik Vergisi ve Tarım Sigortası Fonu alınmayacaktır. Devletimiz kendi gelirlerinden vazgeçerek vatandaşın yükünü yüklenmiştir” açıklamasında bulundu.