CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Yol arkadaşlığı davetimi kabul eden ve edecek herkese bir kez daha yürekten teşekkür ederim. Bölmeyip birleştirmekte, parçalamayıp bütünleştirmekte kararlıyım” ifadelerini kullandı.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, desteklerini açıklayan Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’na teşekkür etti.

Erhürman açıklamasında, “Bölmeyip birleştirmekte, parçalamayıp bütünleştirmekte, davetimi kabul eden tüm yol arkadaşlarımla birlikte yürümekte ve geleceğimizi bu halkın tüm kesimleriyle birlikte inşa etmekte kararlıyım” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıklarken bir davet yapmıştım. Bu ülkenin, bu halkın, çocuklarımızın gailesini çeken herkesi yol arkadaşlığına davet etmiştim. Bölmeyip birleştirmekte, parçalamayıp bütünleştirmekte, davetimi kabul eden tüm yol arkadaşlarımla birlikte yürümekte ve geleceğimizi bu halkın tüm kesimleriyle birlikte inşa etmekte kararlıyım.

Meclis’te birlikte çalıştığımız sevgili Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu’na ve hem Meclis’te hem de Bakanlar Kurulu’nda birlikte görev yaptığımız sevgili Ayşegül Baybars’a açık ve samimi destekleri için yürekten teşekkür ediyorum.

Gailemiz ortaktır; ülkemizdir, halkımızdır, çocuklarımızdır.

Sözümüz sözdür: Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’da verilen görev doğrultusunda halkın bütünlüğünü temsil edecek, bölmeyecek, parçalamayacak, daha önce hangi partiye oy vermiş, hangi partiyle birlikte görev yapmış olduğuna bakılmaksızın, liyakat esasına göre bu ülkenin yetişmiş tüm insanlarıyla birlikte çalışacaktır. Hiç kimse dışlanmayacak, dışarıda kalmayacak, Cumhurbaşkanlığı bir saray, bir köşk, bir makam değil, bu halkın evi olacaktır.

Bu ülke, bu halk, çocuklarımız için çıktığımız bu yolda yol arkadaşlığı davetimi kabul eden ve edecek herkese bir kez daha yürekten teşekkür ederim.

Halkımızla birlikte yürüyecek, halkımızla birlikte kazanacak, bu güzel ülkeyi halkımızla birlikte yöneteceğiz…”