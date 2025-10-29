Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılını kutladı ve "Cumhuriyetin ışığı Kıbrıs Türk halkını da aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde verilen büyük mücadeleyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti; demokrasinin en büyük teminatı olarak varlığını sürdürmektedir” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı da Cumhuriyet’in taşıdığı değerleri benimsemiş; demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda çalışmayı sürdürmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, mesajının devamında ise şunları kaydetti:

“Bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm yurttaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, coşku ve heyecanlarını en içten duygularımla paylaşırım. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve yaşatılmasına katkı koyan tüm kahramanları sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetin ışığı, Kıbrıs Türk halkını da aydınlatmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı kutlu olsun.”