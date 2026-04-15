KKTC sınırları içerisinde yer alan Çayhan Düzü bölgesinde, yasa dışı geçişler konusunda gerekli tedbirlerin alındığı, bölgede herhangi bir arbede veya askeri hareketlilik yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarafından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Çayhan Düzü bölgesinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarının Rum tarafında görülen şap hastalığını bahane ederek yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi. Bugün bölgeye yasa dışı geçiş yapılacağı haberi üzerine gerekli tedbirlerin alınarak, geçişlerin engellendiği kaydedildi.

BM Barış Gücü tarafından gerekli taahhütlerin verilmesine müteakip Çayhan Düzü bölgesindeki tedbirler hafifletildiği ve herhangi bir arbede veya askeri hareketlilik yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, bazı haber sitelerinde yer alan fotoğrafların da olay yeri ile ilgili olmadığı bildirildi.

Yetkililer, bu tarz dezenformasyon içerikli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.