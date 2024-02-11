Türkiye’li ünlü sanatçı Erol Evgin Girne’nin seçkin otellerinden Les Ambassadeurs’da sahne aldı.

İşte öyle bir şey, söyle canım, ateşle oynama, sevdan olmasa… Ve daha niceleri…

Ünlü sanatçı yediden yetmişe herkesin bildiği unutulmaz şarkılarını Les Ambassadeurs misafirleri için seslendirirken, konseri izleyenler gece boyunca Evgin’e eşlik etti.

Erol Evgin sahnede ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılı nedeniyle bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli şarkısını da Les Ambassadeurs misafirlerinin beğenisine sundu.