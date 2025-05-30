Mebrure Altuğ Başkanlığındaki Denizin Kızları ismi altında birleşen ülkemizin bazı değerli kadınları Girne’de Pia bella Hotel’de Birinci Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci ve eşi Meliz birinciyi ağırladı.

Ertan Birinci’nin hayatı, iş yaşamı ve başarılarından kesitlerinin anlatılması istenen toplantıda Ertan Birinci yaşadıkları ile birlikte ülkemizdeki güncel konuları da ele alan bir konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.

Kıbrıs Genç TV’nin de 28. yılı olması nedeniyle hep birlikte genç TV şerefine bardakların kaldırıldığı toplantıda hatıra fotoğrafı da çekildi.

Denizin Kızları, Genç TV’yi başarılı yayınlarından dolayı kutlayarak alkışlarla takdirlerini gösterdi. Ertan Birinci de teşekkürlerini ileterek kendisini davet etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken “çalışmaya devam edin” dedi ve kadınların takdirinin çok önemli olduğunu vurguladı