Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Toplumsal Direniş Bayramı'nın temsil ettiği üç tarihin, Kıbrıslı Türklerin “Kıbrıs’ta sonsuza dek özgürlük içinde yaşama” kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti.

1 Ağustos'un, sadece Kıbrıs Türkleri için değil Türk dünyası tarihi açısından da önemli bir yıl dönümü olduğunu kaydeden Tahsin Ertuğruloğlu’nun 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı şöyle:

-"Ağustos zafer ayı"

Ağustos, Türklerin zafer ayıdır.

1 Ağustos 1878, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin tamamlandığı gündür.

1 Ağustos 1958 Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın (TMT) kurulduğu gündür.

1 Ağustos 1976, TMT ruhunun devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mızın kurulduğu gündür.

Türklüğün sonsuza dek Kıbrıs’ta kalıcılığının mührünün vurulduğu, üç kutlu olayın yıl dönümünü bir arada kutlamanın coşku ve heyecanı içindeyiz.

Yıl dönümleri iç içe geçen bu görkemli üç olayın içeriğine bakmak bile vatan bellediğimiz, bu uğurda bedeller ödediğimiz Kıbrıs’ta sonsuza dek özgürlük içinde yaşama kararlığımızı vurgulamaktadır.1 Ağustos, sadece Kıbrıs Türkleri için değil Türk dünyası tarihi açısından da önemli bir yıl dönümüdür.

1878’de Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethini gerekli kılan nedenler hiçbir zaman ortadan kalkmamış, aksine gelişen süreçlerde bu nedenler daha da önem kazanmıştır. Türk milletinin geçmişteki, günümüzdeki ve geleceğindeki güvenliğinin, Kıbrıs’ın stratejik durumu ve Kıbrıs’taki kuvvet dengesiyle doğrudan doğruya bağlantılı ve de ilgili olduğu aşikardır. Geçmişte bu dengeyi bozmaya çalışanların, Kıbrıs adasını kan gölüne çevirmesinin neden olduğu acılar ve maceraya kalkışanların sonu hafızlardaki tazeliğini korumaktadır.

Günümüzde de başta ABD olmak üzere birçok ülke, verdiği askeri destekle, Rumların saldırgan tavırlarının ve gerginliğin artmasına neden olmakta, bölgedeki dengeyi bozan tavır içindedir.

Denizlerdeki egemenliğimiz olan Anavatanımızın kopmaz parçası Mavi Vatan’daki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak, Kıbrıs’ta ve bölgemizdeki hak ve çıkarlarımızı Anavatanımızla birlikte her koşulda, tarihimizden aldığımız ilhamla, kararlılıkla korumaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatırız.

Ulusal direniş savaşımızda Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın etrafında örgütlenen Kıbrıs Türk halkı, verdiği mücadele ile Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını engellemiş; 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı da Rumların Enosis rüyasını tarihe gömmüştür.

Bir mukavemet örgütünden aynı ruhla yasal bir kuvvete dönüşen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mız ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığı ile güvenli, mutlu ve gururluyuz.

Yaşadığımız toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum, gazilerimize en kalbi hürmetlerini sunuyorum.1 Ağustos hepimize, tüm Türk dünyasına kutlu olsun."