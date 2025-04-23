Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Ertuğruloğlu mesajında, Kıbrıs Türk halkının, kopmaz bir parçası olduğu Türk milletinin bağımsızlık ruhunu temsil eden ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladığını belirtti.

23 Nisan 1920’nin, Türk milletinin iradesinin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “TBMM’nin kuruluşunun 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yürek dolusu sevgilerimi sunarım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan için mücadele eden tüm kahramanları minnetle yad ederim” dedi.