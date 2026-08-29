Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun “iki komşu egemen eşit devlet” şeklinde çözüldüğünü söyledi.

Ertuğruloğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, kabulde heyete Kıbrıs konusu hakkında bilgi veren Ertuğruloğlu, hayatın her alanında uygulanan haksız izolasyon ve ambargonun devam ettiğini ve Rumların, Kıbrıs Türkünün her alanda nefesini kesmeye çalıştığını belirtti.

Müzakere masasında zaman kaybetme lüksü olmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun da “iki komşu, egemen eşit devlet” şeklinde çözüldüğünü söyledi.

Bölgede ateş çemberi içinde olunduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, buna rağmen Türk askerinin adadaki varlığından dolayı huzur ve güven içinde yaşandığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, Türk iş insanlarının KKTC’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmesi ve bölgeye yatırım yapmasını da çok değerli bulduklarını a kaydetti.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve heyet üyeleri de iş diplomasisi yürüttüklerini anlatarak, Konfederasyonun yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi, iş birliğine hazır olduklarını belirtti.