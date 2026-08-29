Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği, tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Öztürkler mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletin fedakârlıklarla yürüttüğü bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin, yalnızca Anadolu’nun kaderini değiştirmekle kalmadığını, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tarihe bir kez daha mühürlediğini belirtti.

Anadolu’da yakılan bağımsızlık meşalesinin, Kıbrıs Türk halkının Ada’daki Türk varlığını, kimliğini, özgürlüğünü ve geleceğini korumak adına verdiği uzun ve zorlu mücadeleye de daima ilham kaynağı olduğuna işaret eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının da tıpkı Anadolu’da olduğu gibi bağımsızlığı, özgürlüğü ve vatanı uğruna ağır bedeller ödediğini, şehitler verdiğini, hiçbir zaman mücadele azminden ve var olma iradesinden vazgeçmediğini söyledi.

Öztürkler mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milleti, tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde, sarsılmaz bir azim, cesaret ve kararlılıkla aşmış; bağımsızlığından ve istiklalinden hiçbir koşulda taviz vermemiştir. 30 Ağustos Zaferi de bu büyük milletin iradesinin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun en güçlü sembollerinden biridir.

Bizlere düşen en önemli görevlerden biri, bağımsızlığın ve istiklalin ne denli büyük fedakârlıklarla kazanıldığını çok iyi bilmek, bu uğurda ödenen bedelleri unutmamak ve bu şuuru yeni nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır. Çünkü geçmişini bilen, tarihinden güç alan ve milli değerlerine sahip çıkan nesiller, geleceğe çok daha sağlam adımlarla yürüyebilir.

Kıbrıs Türk halkı, dün olduğu gibi bugün de Anavatan Türkiye ile kader ve gönül birliği içerisinde, aynı milli ülküler doğrultusunda yürümeye kararlıdır. Geçmişten aldığımız güçle, bugün olduğu gibi gelecekte de bu kutlu yolu Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza, dayanışma ve kardeşlik içerisinde yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlığımız, istiklalimiz ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve büyük Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”