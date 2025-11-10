Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelede Atatürk ilkelerini ve devrimlerini özümseyerek bugünlere ulaştığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Atatürk’ün 87’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türk milletinin kaderini değiştiren, varoluş mücadelemizin ilham kaynağı, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz liderimizi ebediyete uğurlayışımızın 87. yılında sevgi, saygı, özlem ve büyük bir minnetle anıyoruz.

'En büyük eserim' dediğin, bizim de en büyük güvencemiz olan Türkiye Cumhuriyeti, gösterdiğin hedefler doğrultusunda her alanda gücünü artırarak varlığını sürdürmektedir. Verdiği mücadelede ilkelerini ve devrimlerini özümseyerek bugünlere ulaşmış olan Kıbrıs Türk halkı, gücü gücümüz olan Anavatan Türkiye ile fikir, hedef ve güç birliği içinde aynı kararlılıkla geleceğe yürümektedir”.