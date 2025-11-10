Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Atatürk’ün düşünceleri, devrimleri ve ideallerinin, yaşamaya ve yön vermeye devam ettiğini belirtti.

Özçınar, “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, O’nu bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Özgürlüğün, ulusal egemenliğin, bilimin ve aklın yolunu göstererek yalnızca Türk milletine değil, tüm insanlığa ilham olmuş Atatürk; çağdaş uygarlık hedefiyle aydınlattığı yolda bize hâlâ rehberlik etmektedir.

O’nun ileri görüşlü düşünceleri, devrimleri ve idealleri, yaşamaya ve bizlere yön vermeye devam etmektedir.

Bizlere düşen en büyük görev, Atatürk’ün mirasını korumak; ilke, değer ve emanetlerine kararlılıkla sahip çıkmaktır.

Bu bilinç ve duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha sonsuz saygı, rahmet ve derin bir özlemle anıyoruz.”