Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilati (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi marjında düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.



Zirve toplantıları marjında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile görüştü. Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.





TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesi bir araya gelen TDT Genel Sekreteri ve Zirve’ye katılan tüm Dışişleri Bakanları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektiler.



Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un açılış konuşması ile başlayan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da bir konuşma yaptı.



Bakan Ertuğruloğlu konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağı, ortak kültürel miras ve ortak ilişkilere vurgu yaparak “Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi, tüm Türk Dünyasının zaferi ve gururudur. Bizler de KKTC olarak bu zaferi coşkuyla kutladık ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevincini paylaştık” dedi. Dişişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 14 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakü ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinin tarihi bir olay olduğunu, KKTC ve Azerbaycan Meclisleri arasında kurulan Parlamentolararası Dostluk Grubunun KKTC ve Azerbaycan arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığını söyledi.



Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “uzun yıllardır Kıbrıslı Türklere uygulanan gayri insani siyasi, ekonomik ve diğer birçok alandaki haksız izolasyon ve ambargoların yıkıcı sonuçlarını Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki sonsuz desteği ile aşmaya çalıştığımızı ifade etti. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bize verdiği desteğin bizi daha da güçlendirdiğini, diğer TDT ülkelerinden de aynı adımları atmalarını beklediğimizi vurguladı.



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’nin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye kararlı olduğunu, Türk Dünyası’nın Doğu Akdeniz’deki önemli bacağı olan ülkemizin bölgesel ulaşım bağlantılarını iyileştirmenin, ekonomik büyüme ve kalkınma için hayati önem taşıdığını ifade etti.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı konuşmasında, KKTC’nin özden gelen haklarına dikkat çekti ve TDT üyesi ülkelere KKTC ile doğrudan temas, doğrudan ticaret ve doğrudan uçuş gerçekleştirmesi için çağrıda bulundu. Bu çerçevede, KKTC’nin TDT içerisindeki temsiliyetinin en üst derecede olması gerektiğini belirterek, Kırgızistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek TDT 11. Devlet Başkanları Zirve’sinde de mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdikleri desteği vurgulayarak, Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının korunması gerektiğini sözlerine ekledi.





Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Konsey toplantısına müteakip Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.



Türk Devletleri Teşkilati (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi marjında düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde Şuşa’ya yaptığı ziyarette Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu, Bakanlık 3. Sekreterleri Esma Eroğlu ile Görkem Reis eşlik ediyor.