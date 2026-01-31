Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik eleştirilerinin dozunu yükseltti. Erhürman’ın zaman kaybettirdiğini savunan Ertuğruloğlu, “Egemen eşit iki devlet siyasetinden geri dönülüyor” dedi. Bakan, müzakere şartlarına da sert itirazlar yöneltti.

Kıbrıs Postası’ndaki programa katılan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı hedef aldı.

“Sayın Erhürman bize zaman kaybettiriyor. 2017’de Türkiye ile ortaya koyduğumuz siyaseti bırakıp öncesine dönüyor” diyen Ertuğruloğlu, Rumlarla müzakere yoluyla çözümün mümkün olmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’yi kızdırmama çabası içinde olduğunu öne süren Bakan,

“Federasyon kelimesini kullanmadan federasyonu ifade ediyor. Ne kendi tabanını ne bizi tatmin ediyor, dünyaya da anlaşılır bir siyaset sunamıyor” ifadelerini kullandı.

Bir izleyicinin “seçimle bakan olmadı” eleştirisine de yanıt veren Ertuğruloğlu, dikkat çeken sözler söyledi:

“Bu milli davadır. Anavatanla birlikte saptanır, birlikte savunulur. Bu duruşun sahibi Tahsin tek başına değil” dedi.

Bakan, Cumhurbaşkanı’nın müzakereler için ortaya koyduğu dört şarta da karşı çıktı. Dönüşümlü başkanlık talebini,

“Üniter devlet demektir, tek egemenliğin paylaşılmasıdır” sözleriyle eleştirdi. Çözümsüzlük halinde statünün belirlenmesi şartını ise, Kıbrıs Türkü’nün Rum’un icazetine mahkûm edilmesi olarak yorumladı.