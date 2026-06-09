Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nupelda Karabuğday'ın Ada TV’de hazırlayıp sunduğu “Günaydın Ada” programında Kıbrıs sorunu ve Avrupa Birliği ile ilgili konuştu.

Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olarak devlet sahibi olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, bu duruştan geri adım atılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Geri adım atmanın Kıbrıs Türk halkını Rum tarafının esiri haline getireceğini savunan Ertuğruloğlu, devlet sahibi olmanın Kıbrıs Türklerinin en önemli kazanımı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs konusunda geçmişte yaşananları ileri yaştaki insanların çok iyi bildiğini kaydeden Ertuğruloğlu, genç nesillerin ise Avrupa Birliği üzerinden etkilenmeye çalışıldığını kaydetti. Burslar ve çeşitli fonlar üzerinden yürütülen politikaları eleştiren Ertuğruloğlu, “En büyük kötülüğü Avrupa Birliği yaptı” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, “Romantik hayal dünyasında, ütopyada gibi hareket eden bir cumhurbaşkanımız var. İyi bir insan ancak Kıbrıs konusunda yanlış yerden gidiyor. Kıbrıs Türküne statü ve zaman kaybettiriyor” ifadelerini kullandı.

Türk tarafının temel politikasının devletin egemen eşitliğinin kabul edilmesini sağlamak olduğunu belirten Ertuğruloğlu, siyasi eşitliğinin bir anlamı olması için egemen eşitlik olması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın ise ''eşit egemen'' ve siyasi eşitlikten söz ettiğini kaydeden Ertuğruloğlu, kendilerinin siyasi eşitliği zaten hiçbir zaman tartışma konusu yapmadığını söyledi.

Türkiye’nin adanın tamamı üzerinde söz hakkı bulunduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, bunun Yunanistan ve Birleşik Krallık için de geçerli olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu garantörlüğün Türkiye tarafından sağlandığını dile getirdi.

Programda Türk devletlerinin Kıbrıs konusundaki tutumuna ilişkin yöneltilen, “Ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda soydaşlarına sırtını mı döndü?” sorusunu da yanıtlayan Ertuğruloğlu, “Maalesef öyle” dedi.

Rum tarafının Avrupa Birliği’ni söz konusu ülkeler üzerinde bir baskı unsuru ve “silah” gibi kullandığını da savunan Ertuğruloğlu, bunun Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alandaki mücadelesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile dün yaptığı görüşme sonrası “samimi, yararlı ve verimli” açıklamasını yapmıştı.