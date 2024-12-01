Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün gece yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Toplam 4234 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde de 936 araç sürücüsü ceza aldı, 53 araç trafikten men edildi, 3 araç sürücüsü de tutuklandı. Ceza alan sürücülerin 378’i süratten, 18’i de alkollü sürüş yapmaktan yazıldı.

Gazimağusa, Girne ve İskele’deki eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, Güzelyurt’ta çakı taşıyan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kumarhane denetimleri kapsamında ise kumarhanede bulunması yasak 66 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’daki denetimler…

Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhane denetimlerinde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin 972 araç sürücüsünü kontrol ettiği trafik denetimlerinde ise 142’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 65’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 66’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 86’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 371 araç sürücüsü yazıldı, 2 araç ise trafikten men edildi.

-Girne’deki denetimler

Girne’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere yönelik kontrollerde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhane denetimlerinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 27 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne’de 1,136 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde de 41’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak ve 127’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 215 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı; 20 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü tutuklandı.

-Güzelyurt’taki denetimler…

Güzelyurt’taki eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler de kontrol edildi ve kanunsuz olarak çakı taşıdıkları tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekipleri tarafından ise 916 araç sürücüsü kontrol edildi; 47’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 58’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 108 araç sürücüsü yazıldı. 1 araç ise trafikten men edilirken 1 sürücü tutuklandı.

-İskele...

İskele’de de denetlenen eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhane denetimlerinde kumarhaneye girmeleri yasak olan 24 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İskele’de 1210 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde ise, 148’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak ve 32’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 242 araç sürücüsü rapor edildi, 30 araç da trafikten men edildi.