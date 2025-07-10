Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği, Olağan Genel Kurul toplantısını 23 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı saat 20.30’da Esentepe Erdal Barut Stadı Kafeteryası’nda gerçekleştirecek. Toplantıya tüm dernek üyeleri davet edildi.

Genel Kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının seçimlerinin yanı sıra, faaliyet ve mali raporların okunarak üyelerin onayına sunulması da gündemde yer alıyor.

Toplantı Gündemi Şu Şekilde Açıklandı:

Açılış Divan Başkanlığının Oluşturulması Saygı Duruşu Faaliyet Raporunun Okunup Aklanması Mali Raporun Sunulup Aklanması Yönetim Kurulu Seçimi Disiplin Kurulu Seçimi Denetleme Kurulu Seçimi Dilek ve Temenniler Kapanış

Dernekten yapılan açıklamada, yönetim kuruluna aday olmak isteyen üyelerin en geç toplantıdan 48 saat önce dernek sekreterliğine yazılı başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Toplantıya tüm üyelerin katılımı önemle rica edildi.