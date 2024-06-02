Girne’de dün gece 01.00 sıralarında Namık Kemal Caddesi üzerinde, eşinin trafik ekipleri tarafından trafik suçundan rapor edildiği gerekçesiyle, A.Ü (E-41) yolcu olarak bulunduğu araçtan inerek yüksek sesle bağırıp çağırarak, trafik kontrol noktasında görevli polis memurunun yüzüne yumruk attı.

Polis açıklamasına göre, 360 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen A.Ü’nün, polis memurunu yere düşürerek sağ elindeki bir parmağının kırılmasına sebep olduğu ve suçüstü tutuklandığı belirtildi.

-Polisleri darp eden alkollü taraftar tutuklandı

Karşıyaka’da dün 18.30 sıralarında Şengül Törehan Stadyumu’nda oynanan Çamlıbel-Tepebaşı futbol maçının devre arasında, sahada seyirci olarak bulunan E.G (E-22) hakemlerin üzerine doğru koşarken, iki polis memurunun müdahalesiyle karşılaştı.

Polis açıklamasına göre, 196 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen E.G, maçta görevli iki polis mensubunun kendisine müdahale ettiği sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak görevli polis mensuplarının ellerine vurup, birini göğsünden iterek darp etti, diğerininse gömleğini kasten hasara uğrattı.

Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.