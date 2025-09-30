Eski futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Tatar’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde, Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Özil'e Kıbrıs konusu hakkında bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortaya koydukları yeni siyasetten bahsetti.

“Federasyon modelinin artık tükendiğini” kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm” politikasının hayata geçmesi için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Konuşmasında, sporun önemine vurgu yapan Tatar, bu kapsamda birçok başarılı genç olduğunu ancak ambargo ve izolasyonlar altında büyük haksızlığa uğradığını vurguladı.

Özil ise, yurtdışında yaşayan bir kişi olarak devlet olmanın önemine işaret ederek, Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm modeline destek belirtti.

Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Özil, KKTC'li gençlere destek olunması ve sporculara uygulanan her türlü ambargonun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Bu konuda FIFA VE UEFA'ya çağrıda bulunarak, KKTC’li sporculara uygulanan ambargonun kalkmasının gerektiğinin altını çizen Özil, bunun aşılması gereken önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Özil ayrıca, Türkiye'de açacağı Spor Akademisi hakkında bilgi vererek ileride KKTC'de de benzer bir atılım yapacağını ifade etti.

Kabulde, İspanya'dan telefon bağlantısı gerçekleştiren Arda Güler de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sevgilerini ileterek, Kıbrıslı Türk sporculara destek belirtti.