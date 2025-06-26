“Eski Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Şirket İçi İyi Uygulamalar” konulu eğitim 21 Temmuz Pazartesi günü Kıbrıs Türk Barolar Birliği binasında düzenlenecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği iş birliğinde yürütülecek eğitim, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak, eğitimi tamamlayan katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

Derken tarafından yapılan açıklamada, eğitimin amacının, eski hükümlülerin istihdamına yönelik iyi uygulamaları tanıtmak, farkındalık yaratmak ve bilgi paylaşımını teşvik etmek olduğu belirtildi.

Eski hükümlülerin topluma kazandırılmasını ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesini hedefleyen projenin, sosyal entegrasyonu ve toplumsal refahı artırmayı amaçladığı kaydedildi.

- Eğitim programı

Eğitim programında, “İş Yerinde Eski Hükümlülere Karşı Negatif Ayrımcılık” konusunda Av. Aslı Murat, “Çeşitli Ülke ve Şirketlerde Eski Hükümlülerin İstihdamına Yönelik İyi Uygulamalar” başlığında Proje Koordinatörü Barış Alibeyoğlu, “Hukuki Mevzuatın Şirket Yönetmeliğine ve Prosedürlerine Dahil Edilmesi” konusunda ise Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz sunum yapacak.

- Başvuru ve katılım bilgileri

Her şirketten 2 ile 6 kişilik katılımların kabul edileceği eğitime başvurmak isteyenlerin, https://forms.gle/ZJAsUkiwq14CXTzS6 adresindeki formu doldurmaları ve katılım bildirimlerini en geç 16 Temmuz Çarşamba gününe kadar yapmaları gerektiği belirtildi.