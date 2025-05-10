İskele’de, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda Y.G’nin (K-37) evinde, Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine üye olmadığı halde, tıbbi malzemeler kullanarak botoks ve dolgu işlemi yaptığı tespit edildi

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olay ardından yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın evinde yapılan aramada, daha önceden yurt dışından izinsiz KKTC’ye getirip gümrüksüz tasarruf ettiği botoks ve dolgu işlemlerinde kullanılan çeşitli tıbbi malzemeler bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutulandı.

-Sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da dün akşam 19.00 sıralarında kamuya açık bir yer olan Liman Yolu Sokak’ta, 225 miligram alkollü olan V.D'nin (E-44) sarhoş olup, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

-Akdoğan’da yangın…

Akdoğan Köyü’nün kuzey kısmında bulunan bir arazide dün 15.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten meydana gelen yangında 20 dönüm biçilmemiş arpa ile 15 dönüm anız yandı.

Polis açıklamasında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, yasal statüsü olmadığı halde, ülkede ikamet izinsiz kalan 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.