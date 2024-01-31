Yarından itibaren Küçük Kaymaklı Posta Şubesi, 5 Şubat'dan itibaren de Gönyeli Posta Şubesi'nden koli alımlarına başlana
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), kötü hava koşullarının etkisiyle Geçitköy’de bulunan derenin taşması sonucunda mağdur olan bölge sakinlerine yardım eli uzattı.
Evkaf’tan verilen bilgiye göre, içerisinde gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu yardım paketleri, Kaymakamlık ve köy muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Açıklamada, “Ülke genelinde selden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.