İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili şahsi temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesinde verdiği yanıt ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığındaki onurlu politikasına tam destek verdiğini" açıkladı.

Işık konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Derneğimiz, adadaki gerçeklerle ilgili bir görüntüye sahip olması için adada en az bir hafta kalacağını ve niyetinin sahip olunan tezleri ve görüşleri kayda geçirmek için olabildiğince fazla kişiyle görüşmek olduğunu açıklayan Holguin’le görüşme talep etmektedir.” dedi.

Işık açıklamasına şöyle devam etti:

“Basına yaptığı açıklamada iki tarafın tezlerini dinlemek aynı zamanda niyetlerini ve çıkmazın aşılması ve ortak zemin olup olmadığını tespit etmek için çalışacağını söyleyen Holguin’e derneğimiz görüşmelerinden önce bu konuda işgal edilmiş 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisinde Kıbrıs Rumlarının almış olduğu Enosis kararına bakmasının yeterli olacağını önemle vurgulamaktadır.”

Işık açıklamasında ayrıca Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlık ve egemenlik haklarının tanınmasının insan hakları temelinde olduğu kadar uluslararası hukukun bir gereği olduğunu vurguladı.