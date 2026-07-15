Lefkoşa'da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklanan A.O.J. ile M.J. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı.

Polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi tarafından alınan bilgide, Küçük Kaymaklı'da yaşayan zanlıların uyuşturucu madde tasarruf edip sattıklarına dair bilgi elde edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini ve zanlı M.J.'un evde tespit edildiğini kaydetti.

Polis, M.J.'un huzurunda evde yapılan aramada, A.O.J.'a ait yatak odasında yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan makas, çakmak ve naylon parçası bulunduğunu belirtti.

Polis, arama sırasında A.O.J.'un da eve geldiğini, her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını aktardı.

Polis, A.O.J.'un suçunu itiraf ettiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz'da adını bilmediği Sudanlı bir şahıstan 240 euro karşılığında satın aldığını ve bir kısmını içtiğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı'na, muhafaza altına alınan naylon parçası, makas ve çakmağın ise PGM Parmak İzi Şubesi'ne gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.