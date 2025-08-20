Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, kendileri öğretmen atamalarının seçim yasakları gerekçesiyle yapılamayacağı konusunda görüşmeler yaparken, Eğitim Bakanlığı’nın geçici görevlendirmeler için öğretmenleri aramaya başladığını ve ivedilikle görevlendirme işlemleri için Bakanlığa çağırdığını savundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Sendika yetkililerinin KHK Başkanı Ömer Köseoğlu ile birlikte Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı okullara öğretmen atamalarının seçim yasakları gerekçesiyle atanamayacağı konusunda görüşme yaptıklarını hatırlattı.

Yüksek Mahkeme Başkanı’nın seçim yasaklarıyla ilgili Meclis’in karar alarak çözüm üretebileceği görüşü üzerine Başbakan'ın müsteşarı ve ana muhalefet CTP Genel Başkanı'yla görüşmeler yaptıklarını belirten Eylem, “Başbakan'ın içeride olmaması sebebiyle görüşülen müsteşar konuyla ilgili Başbakan'a ivedilikle bilgi vereceğini iletmiştir. CTP Başkanı Sayın Tufan Erhürman ise bu konuda atılacak adıma destek olacaklarını ifade etmiştir.” dedi.

-“Atamayla değil torpille öğretmen görevlendirmeyi ısrarla dayatan Eğitim Bakanı’dır”

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Eğitim Bakanlığı’nın geçici görevlendirmeler için öğretmenleri aramaya başladığını ve ivedilikle görevlendirme işlemleri için Bakanlığa çağırdığını savunan Selma Eylem, “Sorunu çözülmez gibi göstererek, adaletsizlik yaratan, atamayla değil torpille öğretmen görevlendirmeyi ısrarla dayatan Eğitim Bakanı’dır.” iddiasında bulundu.

Eylem, göreve davet ettiği Başbakan’a “Atama için çözüm üretebilecekken geçicilikle, torpille okullarımızın doldurulmasından, atanacakların hakkının göz göre göre gasp edilmesinden vicdanınız rahat mıdır? Hükümetin başı siz misiniz, Eğitim Bakanı mı? Hükümet adına kararları Eğitim Bakanı mı vermektedir? Eğitimde, okullarda kaosun artarak devam edeceğinin farkında değil misiniz?” sorularını da yöneltti.