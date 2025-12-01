Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında teminatla serbest bırakılan "Juju butik" sahibi Fatma Ünal, Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarıldı.

Kamuoyunda sahibi olduğu butik sebebiyle "Juju" olarak anılan Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal'ın davası itham ve PI için 12 Aralık 2025 tarihine, saat 11.00'e ertelendi.

Hatırlanacağı üzere, 4 Temmuz 2024 tarihinde üniversiteden "usulsüz diploma" aldığı iddiasıyla teminatla serbest bırakılan Fatma Ünal'ın aleyhine "Resmi Evrak Sahteleme", "Sahte Resmi Evrakı Tedavüle Sürme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlarından 12 ayrı dava bulunuyor.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Nuray Necdet'in huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı adına Savcı Damla Güçlü ile Fatma Ünal'ı temsilen Avukat Doğa Zeki de hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada Savcı Damla Güçlü, davayı PI olacak şekilde yürütme niyetinde olduklarını söyledi.

AVUKAT ZEKİ: SAHTE DİPLOMA RESMİ BELGE DEĞİL

Avukat Doğa Zeki, davanın PI şeklinde ilerlemesine itiraz etmediklerini, ancak bu aşamada dosyaları incelendiğinde davanın Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olmadığı iddiasında bulundu.

Avukat Zeki, davaya konu "Resmi Sahte Belge Düzenleme" suçlamasının kendilerini bağlamadığını savunan Zeki, iddia edilen suçun niteliğinin ağır cezalık olmadığını ileri sürdü.

Avukat Zeki'nin "sahte diplomanın resmi belge olmadığını" savunması üzerine Savcı Damla Güçlü, soruşturmanın sadece sahte diploma olarak tek bir evraktan oluşmadığını, sahte transkript, sahte tez ve sahte not kaydı suçlamalarının da bulunduğunu belirtti.

DAVA 12 ARALIK'A ERTELENDİ

Bu sebeple Savcı Güçlü, davanın ağır cezalık olduğuna dikkat çekti.

Hitapların ardından Yargıç Nuray Necdet, davayı itham ve PI için 12 Aralık tarihine, saat 11.00'e tehir etti.