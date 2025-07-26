Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. Ali Koç'un ardından Aziz Yıldırım kurulda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti.

Başta Ali Koç olmak üzere yönetim tam kadro olarak yer aldı.

Borçların 7 yıl içinde 347 milyon eurodan 69 milyon euroya düşürüldüğü açıklandı.

STADYUMUN YENİ İSMİ RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadyumun yeni ismini de duyurdu.

Kızılhan, "Stadyumun adı, Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi olacak. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

KAÇ İMZA TOPLANDI?

Fenerbahçe, erken seçimli kongre için toplamda 9 bin 954 imza beyannamesi olduğunu ancak geçersiz beyannameler düşüldüğünde 8 bin 468 beyannamenin geçerli olduğunu açıkladı.

SALON KARIŞTI TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Beyannamaler hakkında bilgi verilirken salonda tartışma çıktı. Üyeler ayaklandı, salona sakin olunması çağrısı yapıldı.

Gerginlik sonrası Koç ve Yıldırım yan yana gelerek görüşme gerçekleştirdi.

FBTV'de yayına bir süre ara verildi. Toplantı yeniden başladı.

Fenerbahçe'nin adı karaborsayla, bahisle, terör örgütü iltisaklı sponsorlarıyla, usulsüz kontratlarla anılsaydı başımıza neler gelebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Sadece bir tanesi olsaydı Fenerbahçe adliye koridorlarındaydı!

Bizim 99 puan almamıza rağmen şampiyon olamamamız, yapının ürünüdür. Tehlikenin farkında mısınız? Son 7 sezonda çalınan 3 şampiyonluğumuz vardır."

YILDIRIM: BU KULÜBE YAZIK OLACAK

Koç'un ardından kürsüye Aziz Yıldırım çıktı.

"Doluyum, anlatacağım" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"20 sene hiçbir zaman divana denetim kurulu raporu gelmeden o divanı yapmadık. 7 senelik Ali bey dönemin bu ikinci kez yapıldı. Bana diyor ki 'Galatasaray'a karşı bir şey demedin' diyor. Başkanlarına 'Sinek ikili' dedim daha ne diyeyim. Biz 10 sene gerideyiz şuan. Böyle devam ederse bu konuşmayı seneye yine yaparım.

Aziz Yıldırım 612 milyon euro borç bıraktı diyen şerefsizdir. Yapmışsam ben şerefsizim. Bu oturduğunuz yeri ben yaptım. Samandıra'yı yaptım, Dereağzı'nı yaptım. Ve ben ibra edilmedim.

Eylül ayındaki kongre zarar verecek. Siz kazansanız da, başkası kazansa da fark etmez; bu camia yara alacak. Bu kulübe yazık olacak. Gözden geçirin.

Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor artık. Formalara Osimhen yazdırıyorlar. Bir arkadaş çocuğuna Fenerbahçe forması almış, çocuk sırtına 45 yazdıralım demiş. Neden? Osimhen. Galatasaray'ı konuşmayalım ama ben Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım.

Parasıyla loca istedim, loca vermediler. 7 senedir stadyuma gidemiyorum.

25 milyar borç var. Çıkıp anlatmıyorlar. Haberiniz olsun. Asıl tehlike orada.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Ben aday olmayacağım rahat ol, aday olsam söylerim zaten. Kongre Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. 'Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz' diyenler aday olmamalı."

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ile tartışan Yıldırım, "Hamdi bak beni kendine saldırtma! O niyetle gelmedim! Kendine saldırtma!"" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ise Koç ile Yıldırım'ın tartışması devam etti.

Yıldırım, Koç'a "Mourinho ile ilgili söylediklerini söylersem çok ayıp olur. Konuşturma beni." diye konuştu.

KOÇ VE YILDIRIM TOKALAŞTI

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın toplantıya katılıp katılmayacağı merakla bekleniyordu.

Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Yıldırım ve eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, toplantıya aynı yat ile gitti.

Koç, Yıldırım'ın yanına giderek tokalaştı.

SADETTİN SARAN DA KATILDI

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran da toplantı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gitti.