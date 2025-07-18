Galatasaray Victor Osimhen transferi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile bonservis ve ödeme planı konusunda anlaşma sağladı. Öte yandan Osimhen transferinin resmiyete döküleceği tarih de belli oldu.

Galatasaray, Victor Osimhen konusunda sonunda Napoli ile anlaşma sağladı. Uzun süren pazarlıklar sonucunda Galatasaray ile Napoli el sıkıştı.

OSIMHEN'İN BONSERVİSİNİN ÖDEME PLANI

Buna göre Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek. Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.

NAPOLI SONRAKİ SATIŞTAN PAYDAN VAZGEÇTİ

Öte yandan Osimhen transferinde büyük bir düğüm daha çözülmüş oldu. Alfredo Pedulla'nın haberine göre Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışlarından yüzde talep etmeyecek.

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NAPOLI TEMİNAT İÇİN PAZARTESİYE KADAR SÜRE VERDİ

Haberin devamında Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için banka teminatının beklendiği ve Napoli'nin Galatasaray'a 21 Temmuz Pazartesi gününe kadar süre tanıdığı ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı vermişti.